Щербинина Александра Селеверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Щербинин Сафрон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей
Рождение ребёнка
10.08.1836
Сын: Щербинин Мирон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей
Рождение ребёнка
15.07.1840
Сын: Щербинин Тихон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Лаврентей
Смерть
Неизвестно