Щербинина Александра Селеверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Александра Селеверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щербинин Сафрон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1836

Сын: Щербинин Мирон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1840

Сын: Щербинин Тихон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Лаврентей

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Лаврентей

Смерть
Неизвестно
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