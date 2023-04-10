Мятигин Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мятигин Константин
Мать: Мятигина Шура
Рождение ребёнка
25.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воротникова Инна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.11.1960
Мать ребёнка: Воротникова Инна Алексеевна
Брат
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно