Мятигин Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мятигин Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мятигин Константин

Мать: Мятигина Шура

Рождение ребёнка
25.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воротникова Инна Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1960

Сын: Мятигин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Воротникова Инна Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Брат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Инна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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