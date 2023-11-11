Соколов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1980

Сын: Соколов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Соколова Паршина Галина Викторовна

Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Соколова Паршина Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Паршина Галина Викторовна

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