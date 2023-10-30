Чувелёва (Соколова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувелёва (Соколова) Галина Петровна

Место рождения

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1963

Отец: Соколов Петр Григорьевич

Мать: Соколова Анастасия Александровна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1983

Сын: Чувелёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Чувелёв Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
21.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувелёв Владимир Николаевич

Паша, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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