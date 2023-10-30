Чувелёва (Соколова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения02.03.1963
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1963
Рождение ребёнка
16.05.1983
Сын: Чувелёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Чувелёв Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувелёв Владимир Николаевич
Паша, Волховский муниципальный район, Ленинградская область