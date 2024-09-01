Старк (Талли) Кейтилин
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.265
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.265
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.286
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.288
Рождение ребёнка
08.12.294
Рождение ребёнка
18.11.304
Рождение ребёнка
01.07.308
Рождение ребёнка
26.07.309