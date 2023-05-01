Межаков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Межаков Александр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.?.1962
Сын: Межаков Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Межаков Валентин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Межаков Леонид Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степашова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно