Межаков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межаков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Межаков Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.?.1962

Сын: Межаков Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Межаков Валентин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Межаков Леонид Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степашова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Межакова Лидия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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