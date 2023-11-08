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Gorzeńska (Otto-Trąmpczyńska) Anastazja
Gorzeńska (Otto-Trąmpczyńska) Anastazja
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Пол
Женский
Отец
Otto-Trąmpczyńska H. Topór Adam Tomasz Andrzej
Около 1770 г.р.
Мать
Otto-Trąmpczyńska (Suchorzewska Sucharzewska H. Zaremba) Józefa Urszula
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Otto-Trąmpczyńska H. Topór Adam Tomasz Andrzej
Мать:
Otto-Trąmpczyńska Józefa Urszula
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