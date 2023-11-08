Gorzeńska (Otto-Trąmpczyńska) Anastazja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorzeńska (Otto-Trąmpczyńska) Anastazja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Otto-Trąmpczyńska H. Topór Adam Tomasz Andrzej

Мать: Otto-Trąmpczyńska Józefa Urszula

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