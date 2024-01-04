Григорова (Утюжнова) Анисья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Утюжнова) Анисья Алексеева

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Утюжнов Алексей

Мать: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Григоров Яков Матвеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 18. пос Плосского, каз. дочь
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Григоров Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
был записан 9 января 1894, видимо так у родственников. ЦГА РК ф. 843 оп. 1 д. 163 л. 34 об. - 35 Воспр. Василий Денисович Сорокин, к. ж Васса Иванова Бутакова
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Григоров Иван Яковлев

Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев

Рождение ребёнка
14.04.1898

Дочь: Василиса Яковлева

Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев

Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Григоров Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Григоров Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев

Смерть
Неизвестно
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