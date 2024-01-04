Григорова (Утюжнова) Анисья Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: Утюжнов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1894
м. 22 ж. 18. пос Плосского, каз. дочь
Рождение ребёнка
23.12.1894
Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев
был записан 9 января 1894, видимо так у родственников. ЦГА РК ф. 843 оп. 1 д. 163 л. 34 об. - 35 Воспр. Василий Денисович Сорокин, к. ж Васса Иванова Бутакова
Рождение ребёнка
19.10.1896
Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев
Рождение ребёнка
14.04.1898
Дочь: Василиса Яковлева
Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев
Рождение ребёнка
11.09.1903
Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Григоров Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Григоров Яков Матвеев
Смерть
Неизвестно