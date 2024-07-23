Никитинская Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитинская Евдокия Ивановна

Никитинская Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитинский Трофим Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никитинский Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Никитинский Трофим Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Федосья Трофимовна

Отец ребёнка: Никитинский Трофим Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.