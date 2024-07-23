Никитинская Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никитинский Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Никитинский Трофим Иванович
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Федосья Трофимовна
Отец ребёнка: Никитинский Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно