Фомичева Аполлинария Александровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Фомичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фомичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Дочь: Фомичева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1910 ст.
Сын: Фомичев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1914 ст.
Дочь: Фомичева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно