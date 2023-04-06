Фомичева Аполлинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Аполлинария Александровна

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Фомичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Фомичев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Фомичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1905 ст.

Сын: Фомичев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.

Дочь: Фомичева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1910 ст.

Сын: Фомичев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1914 ст.

Дочь: Фомичева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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