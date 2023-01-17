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Czapski (Чапский) Mateusz (Матвей)

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Место рождения

Седлецкая губерния, Константиновский уезд, Польша

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Чапский Станислав

Мать: Чапская Эмилия

Седлецкая губерния, Константиновский уезд, Польша
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Чапская Елена (Helena)

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вишневская Анеля

Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Чапский Тадеуш

Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)

Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Чапский Эдмунд Матвеевич

Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ядвига

Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)

Смерть
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
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