Czapski (Чапский) Mateusz (Матвей)
Место рожденияСедлецкая губерния, Константиновский уезд, Польша
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Чапский Станислав
Мать: Чапская Эмилия
Седлецкая губерния, Константиновский уезд, Польша
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Чапская Елена (Helena)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вишневская Анеля
Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Чапский Тадеуш
Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)
Рождение ребёнка
11.11.1906
Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ядвига
Мать ребёнка: Чапская Елена (Helena)
Смерть
Неизвестно