Тельминова Евфимия Данилова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Сын: Тельминов Емельян Фаддеев
Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин
Смерть
Неизвестно