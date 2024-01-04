Тельминова Евфимия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельминова Евфимия Данилова

Место рождения

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Тельминов Исидор Фаддеев

Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Тельминов Никита Фаддеев

Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Тельминов Карп Фаддеев

Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Тельминов Пётр Фаддеев

Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Тельминов Стефан Фаддеев

Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Тельминов Емельян Фаддеев

Отец ребёнка: Тельминов Фаддей Лукин

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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