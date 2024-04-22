Соколюк Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти29.01.1945
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Соколюк Николай Дет.
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104058432 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56128932 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260429631 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=... Показать все
Призыв на военную службу
1944
83 гвардейская стрелковая дивизия
Смерть
29.01.1945
Убит в бою https://www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=109458