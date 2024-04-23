Соломыков Евстигней Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 10.02.1901
Дата смерти02.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломыкова (Сорокина) Нина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.1942