Соломыков Евстигней Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломыков Евстигней Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 10.02.1901

Дата смерти

02.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломыкова (Сорокина) Нина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.1942

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