Даниил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ерофей Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Яков Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1834
В рс 1834 его уже нет в живых