Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниил

Даниил

Место рождения

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ерофей Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Яков Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1834
В рс 1834 его уже нет в живых
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close