Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жантиев Сахар
Жантиев Сахар
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Тато Долатгиреевич
1794 г.р.
Мать
Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Жантиев Тато Долатгиреевич
Мать:
Жантиева Сенат Базрыковна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь