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Талалов Иван Андреев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Талалов Филип Иванов

Мать ребёнка: Талалова Просковья Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Талалов Матвей Иванов

Мать ребёнка: Талалова Просковья Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
56,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалова Просковья Фёдорова

Смерть
1847
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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