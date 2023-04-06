Талалов Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Талалов Филип Иванов
Мать ребёнка: Талалова Просковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Талалова Просковья Фёдорова
Место жительства
1850
56,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847