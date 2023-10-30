Полякова (Занина) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1905 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1915 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.07.1916 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Рождение ребёнка
13.01.1918 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Смерть
Неизвестно