Полякова (Занина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Занина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
08.06.1905 ст.

Муж: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.

Сын: Поляков Семен Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.02.1915 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.07.1916 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.01.1918 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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