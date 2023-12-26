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Муштакова Ма

Место рождения

Чувашия. Батыревский р-он. Яншихово

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашия. Батыревский р-он. Яншихово
Рождение ребёнка
03.03.1934

Дочь: Кубикова Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Муштаков Ефим Александрович

Россия. Чувашия. Батыревский р-он. дер. Яншихово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштаков Петр Ефимович

Отец ребёнка: Муштаков Ефим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муштаков Ефим Александрович

Смерть
1942
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