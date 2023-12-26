Муштакова Ма
Место рожденияЧувашия. Батыревский р-он. Яншихово
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашия. Батыревский р-он. Яншихово
Рождение ребёнка
03.03.1934
Дочь: Кубикова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Муштаков Ефим Александрович
Россия. Чувашия. Батыревский р-он. дер. Яншихово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муштаков Ефим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942