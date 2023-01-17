Игумнов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнов Константин Николаевич

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Место рождения

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.05.1873

Дата смерти

24.03.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1899
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1899
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.03.1948
Москва, город федерального значения Москва
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