Игумнов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1873
Дата смерти24.03.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1898
Место жительства
С 1898 по 1899
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1899
Смерть
24.03.1948