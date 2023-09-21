Некрасова Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Ксения Никитична

Некрасова Ксения Никитична

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Некрасов Георгий Евлампиевич

Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Некрасов Николай Евлампиевич

Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Сын: Некрасов Семен Евлампиевич

Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1916

Дочь: Евпросинья Евлампиевна

Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1923

Дочь: Перфильева Августа Евлампиевна

Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Евлампий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close