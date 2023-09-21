Некрасова Ксения Никитична
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Некрасов Георгий Евлампиевич
Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Сын: Некрасов Николай Евлампиевич
Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Сын: Некрасов Семен Евлампиевич
Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1916
Дочь: Евпросинья Евлампиевна
Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1923
Дочь: Перфильева Августа Евлампиевна
Отец ребёнка: Некрасов Евлампий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно