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Тихонов Геннадий Георгиевич

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Место рождения

РСФСР новосибирская область город новосибирск

Дата рождения

31.10.1936

Дата смерти

26.03.1964

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1936

Отец: Тихонов Георгий Емельянович

Мать: не указана

РСФСР новосибирская область город новосибирск
Бракосочетание
1960

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Тихонов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Казахская ССР Карагандинская обл.Город Шахтинск
Смерть
26.03.1964
Казахская ССР Карагандинская обл.Город Шахтинск
Причина смерти: погиб
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