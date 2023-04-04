Тихонов Геннадий Георгиевич
Место рожденияРСФСР новосибирская область город новосибирск
Дата рождения31.10.1936
Дата смерти26.03.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1936
Отец: Тихонов Георгий Емельянович
Мать: не указана
РСФСР новосибирская область город новосибирск
Бракосочетание
1960
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Тихонов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Казахская ССР Карагандинская обл.Город Шахтинск
Смерть
26.03.1964
Казахская ССР Карагандинская обл.Город Шахтинск
Причина смерти: погиб