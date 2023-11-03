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Паранюк Евген Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Паранюк Михаил Васильевич

Мать: Олена Ивановна

Смерть
2017
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