Kukuć Michał
Место рожденияKosewo/Lubiel
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Kukuć Andrzej
Мать: Kukuć (Tyszka) Kunegunda
Kosewo/Lubiel
Бракосочетание
22.11.1880
Жена: Kukuć (Dębek) Marianna
Jelenie/Jelonki akt 28/1880
Рождение ребёнка
04.12.1884
Дочь: (Kukuć) Marianna
Мать ребёнка: Kukuć (Dębek) Marianna
Antoniewo Huta/Ostrów akt 261/1884
Рождение ребёнка
01.06.1886
Дочь: (Kukuć) Franciszka
Мать ребёнка: Kukuć (Dębek) Marianna
Antoniewo Huta/Ostrów akt 143/1886
Рождение ребёнка
23.11.1887
Дочь: (Kukuć) Katarzyna
Мать ребёнка: Kukuć (Dębek) Marianna
Stok/Ostrów Maz akt 311/1887
Смерть
Неизвестно