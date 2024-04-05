Kukuć Michał Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kukuć Michał

Место рождения

Kosewo/Lubiel

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Kukuć Andrzej

Мать: Kukuć (Tyszka) Kunegunda

Kosewo/Lubiel
Бракосочетание
22.11.1880

Жена: Kukuć (Dębek) Marianna

Jelenie/Jelonki akt 28/1880
Рождение ребёнка
04.12.1884

Дочь: (Kukuć) Marianna

Мать ребёнка: Kukuć (Dębek) Marianna

Antoniewo Huta/Ostrów akt 261/1884
Рождение ребёнка
01.06.1886

Дочь: (Kukuć) Franciszka

Мать ребёнка: Kukuć (Dębek) Marianna

Antoniewo Huta/Ostrów akt 143/1886
Рождение ребёнка
23.11.1887

Дочь: (Kukuć) Katarzyna

Мать ребёнка: Kukuć (Dębek) Marianna

Stok/Ostrów Maz akt 311/1887
Смерть
Неизвестно

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