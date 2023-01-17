Додор (Дерновская) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти27.08.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Шуляк Александра Антоновна
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шуляк Александра Антоновна
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1908