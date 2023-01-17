Додор (Дерновская) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор (Дерновская) Дарья Ивановна

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

27.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Шуляк Александра Антоновна

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шуляк Александра Антоновна

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Антон Федорович

Смерть
27.08.1908
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