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Баранова Ирина
Баранова Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Баранов Владимир Иванович
1963 г.р.
Мать
Баранова Марина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Баранов Владимир Иванович
Мать:
Баранова Марина Николаевна
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