Банников Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1928
Дата смерти08.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область