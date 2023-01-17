Банников Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1928

Дата смерти

08.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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