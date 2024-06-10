Шаркевич Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1906
Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Восприемник
20.07.1906 ст.
Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Крещение Марии Петровны Деревни Новолоктинской крестьянин Пётр Васильев Сморыгин и законная жена его Наталия Маркеллова, оба православные Восприемники: деревни той же Гаврииил Космич Шаркеев, крест... Показать все
Смерть
Неизвестно