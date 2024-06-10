Шаркевич Марфа Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаркевич Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1906
Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Восприемник
20.07.1906 ст.
Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Крещение Марии Петровны Деревни Новолоктинской крестьянин Пётр Васильев Сморыгин и законная жена его Наталия Маркеллова, оба православные Восприемники: деревни той же Гаврииил Космич Шаркеев, крест... Показать все
Смерть
Неизвестно

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