Горовец Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норова Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Александра Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Евдокимовна