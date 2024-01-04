Гагарин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарин Алексей Николаевич

Место рождения

Денисьево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагарин Николай

Мать: не указана

Денисьево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Денисьево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагарин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Денисьево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Ольга

Смерть
Неизвестно
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