Гагарин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагарин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагарин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагарина Ольга
Смерть
Неизвестно