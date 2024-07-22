Доронина (Трухина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Трухина) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Петр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Яков Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Андрей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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