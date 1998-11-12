Соничев Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1928
Дата смерти12.11.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1965
Дочь: Черезова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Соничева Тамара Григорьевна
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафурова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Соничева Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соничев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Соничева Тамара Григорьевна
Смерть
12.11.1998