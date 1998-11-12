Соничев Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соничев Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

12.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1965

Дочь: Черезова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Соничева Тамара Григорьевна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафурова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Соничева Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соничев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Соничева Тамара Григорьевна

Смерть
12.11.1998
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