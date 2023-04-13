Spirka Priidik Friedrich
Место рожденияVanaküla
Дата рождения25.08.1862
Дата смерти13.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Vanaküla
Рождение ребёнка
07.01.1887
Hermannsberg (=Härmamäe)
Рождение ребёнка
18.11.1888
Hermannsberg (Härmamäe)
Бракосочетание
Около 1889
Жена: Spirka Liso
Рождение ребёнка
12.06.1890
Сын: Spirka Richard
Мать ребёнка: Spirka Liso
Рождение ребёнка
16.04.1891
Рождение ребёнка
12.10.1895
Рождение ребёнка
18.03.1904
Narva, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
09.08.1906
Сын: Lumiste ← Spirka Ants Arnold
Мать ребёнка: Spirka Liso
Рождение ребёнка
1906
Смерть
13.02.1920