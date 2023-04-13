Spirka Priidik Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spirka Priidik Friedrich

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Место рождения

Vanaküla

Дата рождения

25.08.1862

Дата смерти

13.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

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1890 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Vanaküla
Рождение ребёнка
07.01.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spirka Liso

Hermannsberg (=Härmamäe)
Рождение ребёнка
18.11.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spirka Liso

Hermannsberg (Härmamäe)
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Spirka Liso

Рождение ребёнка
12.06.1890

Сын: Spirka Richard

Мать ребёнка: Spirka Liso

Рождение ребёнка
16.04.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spirka Liso

Рождение ребёнка
12.10.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spirka Liso

Рождение ребёнка
18.03.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spirka Liso

Narva, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
09.08.1906

Сын: Lumiste ← Spirka Ants Arnold

Мать ребёнка: Spirka Liso

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spirka Liso

Смерть
13.02.1920
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