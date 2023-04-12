Даниленко Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Николай Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Евдокия ?

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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