Даниленко Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: Евдокия ?
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно