Быргазова Евдакия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Быргазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быргазов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Быргазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно