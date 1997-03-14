Шпаков Николай Артёмович
Место рождения
Дата рождения23.06.1926
Дата смерти14.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1950
Гранки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
учитель математики в Гранковской средней школы Руднянского района
Работа или профессия
С 1954 по 1986
Голынки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Голынковская средняя школа
Смерть
14.03.1997
Похоронен на кладбище в деревне Смолиговка Руднянского района.