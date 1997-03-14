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Шпаков Николай Артёмович

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Место рождения

Лукаво, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

23.06.1926

Дата смерти

14.03.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукаво, Руднянская волость, Оршанский уезд
Работа или профессия
С 1950
Гранки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
учитель математики в Гранковской средней школы Руднянского района
Работа или профессия
С 1954 по 1986
Голынки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Голынковская средняя школа
Смерть
14.03.1997
Похоронен на кладбище в деревне Смолиговка Руднянского района.
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