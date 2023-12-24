Жигалин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалин Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1947

Дочь: Исакова Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Жигалина Полина Петровна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалин Александр Егорович

Мать ребёнка: Жигалина Полина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалин Валентин Егорович

Мать ребёнка: Жигалина Полина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигалина Полина Петровна

Смерть
Неизвестно
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