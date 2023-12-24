Жигалин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1947
Дочь: Исакова Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Жигалина Полина Петровна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигалин Александр Егорович
Мать ребёнка: Жигалина Полина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигалин Валентин Егорович
Мать ребёнка: Жигалина Полина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигалина Полина Петровна
Смерть
Неизвестно