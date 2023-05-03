Мурзина Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1897 ст.
Дочь: Съедина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Коробкина Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрюкина Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Смерть
Неизвестно