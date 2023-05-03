Мурзина Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1897 ст.

Дочь: Съедина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Коробкина Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мурзин Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрюкина Аксинья Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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