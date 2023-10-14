Липская Просковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липская Просковья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липский Роман

Мать: Липская Романиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криволапова Лукерья Федоровна

Отец ребёнка: Рыженков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Рыженков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Рыженков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыженкова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Пётр Федорович

Отец ребёнка: Рыженков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Рыженков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженков Федор

Смерть
Неизвестно
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