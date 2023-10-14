Липская Просковья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липский Роман
Мать: Липская Романиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криволапова Лукерья Федоровна
Отец ребёнка: Рыженков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Рыженков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженков Виктор Федорович
Отец ребёнка: Рыженков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыженкова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыженков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Рыженков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Мария Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыженков Федор
Смерть
Неизвестно