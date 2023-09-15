von Hertzen (von Hertzen) Mary Margit Eugenie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Hertzen (von Hertzen) Mary Margit Eugenie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Von Hertzen Emil

Мать: Krook Eugenie

Смерть
1944
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