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von Hertzen (von Hertzen) Mary Margit Eugenie
von Hertzen (von Hertzen) Mary Margit Eugenie
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1944
Пол
Женский
Отец
Von Hertzen Emil
1853 г.р.
Мать
Krook Eugenie
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Von Hertzen Emil
Мать:
Krook Eugenie
Смерть
1944
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