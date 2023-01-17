Киселев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.03.1944 ст.
Брак расторгнут 30.10.1951
Рождение ребёнка
04.09.1945
Сын: Киселев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Киселева Евгения Николаевна
Развод
30.10.1951
Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Место смерти нам точно неизвестно; Керчь - наиболее вероятно.