Киселев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Николай Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.03.1944 ст.

Жена: Киселева Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Брак расторгнут 30.10.1951
Рождение ребёнка
04.09.1945

Сын: Киселев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Киселева Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
30.10.1951

Жена: Киселева Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Место смерти нам точно неизвестно; Керчь - наиболее вероятно.
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