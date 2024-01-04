(Ахметзянова) Равия
Место рождения
Дата рождения14.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936
Отец: Хасанов Валиахмет Ахметзянович
Мать: Бибигаиша
Рождение ребёнка
1970
г. Джамбул Казахской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Джамбул Казахской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Джамбул Казахской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валеев Фаяз
Смерть
Неизвестно