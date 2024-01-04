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(Ахметзянова) Равия

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936

Отец: Хасанов Валиахмет Ахметзянович

Мать: Бибигаиша

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фаяз

г. Джамбул Казахской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фаяз

г. Джамбул Казахской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фаяз

г. Джамбул Казахской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Фаяз

Смерть
Неизвестно
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