Копленко Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти04.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Копленко Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1944
Витебская обл., д. Королево
С сайта "Дорога памяти": На фронт ушел добровольцем. Из-за плохого зрения служил в штабе полка писарем. Служил на первом белорусском фронте. Участвовал в боях, ходил в разведку. Погиб 4 января 1941 го... Показать все