Копленко Григорий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копленко Григорий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

04.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Копленко Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копленко Евдокия Васильевна

Смерть
04.01.1944
Витебская обл., д. Королево
С сайта "Дорога памяти": На фронт ушел добровольцем. Из-за плохого зрения служил в штабе полка писарем. Служил на первом белорусском фронте. Участвовал в боях, ходил в разведку. Погиб 4 января 1941 го... Показать все
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