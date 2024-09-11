Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна

Место рождения

Демьяновка

Дата рождения

19.01.1911

Дата смерти

?.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1911

Отец: Потапченков Евстафий

Мать: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фандиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Попова (Фандикова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Фандиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
17.06.1939

Дочь: Фандикова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Фандиков Иван Сергеевич

Смерть
?.03.1973
Демьяновка, Сумська область

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