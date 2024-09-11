Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна
Место рожденияДемьяновка
Дата рождения19.01.1911
Дата смерти?.03.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Попова (Фандикова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Фандиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
17.06.1939
Дочь: Фандикова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Фандиков Иван Сергеевич
Смерть
?.03.1973
Демьяновка, Сумська область