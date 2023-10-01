Безносов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.2945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1972
Дочь: Вакаренцева Одьга Владимировна
Мать ребёнка: Безносова Рамзия Ахатовна
Рождение
13.05.2945
Отец: Безносов Григорий Иванович
Мать: Орлова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безносова Рамзия Ахатовна