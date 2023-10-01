Безносов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.2945

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1972

Дочь: Вакаренцева Одьга Владимировна

Мать ребёнка: Безносова Рамзия Ахатовна

Рождение
13.05.2945

Отец: Безносов Григорий Иванович

Мать: Орлова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безносова Рамзия Ахатовна

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