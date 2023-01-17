Морозова Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Сын: Морозов Алексей Феоктистович

Отец ребёнка: Морозов Феоктист Сергеевич

Даниловская, Московский уезд, Московская губерния
ц.Воскресенская Даниловская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Феоктист Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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