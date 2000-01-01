Марина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Абрам Филиппович

Мать: Афимья Никифоровна

Смерть
1766
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