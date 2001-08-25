Коровченко Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровченко Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1916

Дата смерти

05.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1948

Дочь: Коровченко Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Коровченко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Баранова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровченко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.02.1989
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