Коровченко Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1916
Дата смерти05.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1948
Дочь: Коровченко Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1957
Сын: Коровченко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Баранова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровченко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.02.1989