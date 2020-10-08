Лялин Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялин Роман Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2020

Отец: не указан

Мать: Лялина Олеся Сергеевна