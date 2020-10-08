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Лялин Роман Петрович
Лялин Роман Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лялина (Фёдорова) Олеся Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2020
Отец: не указан
Мать:
Лялина Олеся Сергеевна
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