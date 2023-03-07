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Городилов Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Между 1756 и 1769 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

1790 г.р.
1793 г.р.

Дети

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1819 г.р.
1819 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Городилов Иван Дементиев

Мать: Городилова Евдокия Илимонова

Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Домника

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Домника

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феврония Васильевна

Мать ребёнка: Городилова Мелания Миихайлова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Городилов Родион Василиев

Мать ребёнка: Городилова Домника

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Мелания Миихайлова

Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Мелания Миихайлова

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Мелания Миихайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Домника

Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1851
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