Городилов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Домника
Рождение ребёнка
1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Домника
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феврония Васильевна
Мать ребёнка: Городилова Мелания Миихайлова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Городилов Родион Василиев
Мать ребёнка: Городилова Домника
Рождение ребёнка
1823
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Мелания Миихайлова
Рождение ребёнка
1823
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Мелания Миихайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Городилова Домника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851